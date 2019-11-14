Новая модель флагманского электрического кроссовера BMW получил название iX
Прототип флагманского электрического кроссовера BMW, предварительно именовавшийся iNext, получил официальное название. Новая модель, разработанная немецким автоконцерном, выйдет на рынок под «именем» iX.
В Сети уже некоторое время появляются неофициальные «шпионские» фото нового флагманского кроссовера немецкого автоконцерна. По этим снимкам можно сложить некоторое представление о дизайне электрического транспортного средства, однако камуфляж не дает оценить картину в полной мере, кроме того, все технические характеристики авто разработчики держат в строжайшей тайне. Поэтому даже инсайдеры не смогли узнать больше, чем предполагаемый год выпуска кроссовера.
Кроме этого, недавно стало известно еще и то, что прототип электрического кроссовера BMW, предварительно именовавшийся iNext, сменил свое название. Теперь новая флагманская модель будет называться iX, и под этим же «именем» позже выйдет на рынок. Подобная смена наименования обусловлена тем, что присвоение авто порядкового номера может стать неудобным при маркировке будущей электроверсии кроссовера X5.
Подобные данные появились в Сети совсем недавно и не имеют ссылок на проверенные источники, приближенные к немецкому автопрому. Сами же сотрудники автостроительного концерна BMW пока никак не комментируют появившуюся информацию, и, скорее всего, сообщат что-либо только в рамках официальной рекламной компании.
В Сети уже некоторое время появляются неофициальные «шпионские» фото нового флагманского кроссовера немецкого автоконцерна. По этим снимкам можно сложить некоторое представление о дизайне электрического транспортного средства, однако камуфляж не дает оценить картину в полной мере, кроме того, все технические характеристики авто разработчики держат в строжайшей тайне. Поэтому даже инсайдеры не смогли узнать больше, чем предполагаемый год выпуска кроссовера.
Кроме этого, недавно стало известно еще и то, что прототип электрического кроссовера BMW, предварительно именовавшийся iNext, сменил свое название. Теперь новая флагманская модель будет называться iX, и под этим же «именем» позже выйдет на рынок. Подобная смена наименования обусловлена тем, что присвоение авто порядкового номера может стать неудобным при маркировке будущей электроверсии кроссовера X5.
Подобные данные появились в Сети совсем недавно и не имеют ссылок на проверенные источники, приближенные к немецкому автопрому. Сами же сотрудники автостроительного концерна BMW пока никак не комментируют появившуюся информацию, и, скорее всего, сообщат что-либо только в рамках официальной рекламной компании.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:12