Новая модель флагманского электрического кроссовера BMW получил название iX





В Сети уже некоторое время появляются неофициальные «шпионские» фото нового флагманского кроссовера немецкого автоконцерна. По этим снимкам можно сложить некоторое представление о дизайне электрического транспортного средства, однако камуфляж не дает оценить картину в полной мере, кроме того, все технические характеристики авто разработчики держат в строжайшей тайне. Поэтому даже инсайдеры не смогли узнать больше, чем предполагаемый год выпуска кроссовера.Кроме этого, недавно стало известно еще и то, что прототип электрического кроссовера BMW, предварительно именовавшийся iNext, сменил свое название. Теперь новая флагманская модель будет называться iX, и под этим же «именем» позже выйдет на рынок. Подобная смена наименования обусловлена тем, что присвоение авто порядкового номера может стать неудобным при маркировке будущей электроверсии кроссовера X5.Подобные данные появились в Сети совсем недавно и не имеют ссылок на проверенные источники, приближенные к немецкому автопрому. Сами же сотрудники автостроительного концерна BMW пока никак не комментируют появившуюся информацию, и, скорее всего, сообщат что-либо только в рамках официальной рекламной компании.