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Ирина Шейк оголилась во время съёмки для российского издания Vogue

Известная модель Ирина Шейк поразила своих фанатов новым образом для российского журнала Vogue. Она оголилась в кадре, представ топлес в лосинах и объёмной куртке с пайетками.
Ирина Шейк оголилась во время съёмки для российского издания Vogue

Для обложки глянцевого издания был выбран более скромный, но кокетливый образ. На знаменитости был черный кружевной наряд и ретро-шляпа. После проведения фотосессии модель призналась, что была рада оказаться на обложке российского журнала Vogue, а также ей было приятно работать в компании таких специалистов. В свою очередь фолловеры знаменитости на страничке в Instagram засыпали фотографию восторженными комментариями: «Невероятно красивые образы», «Очень красиво и изысканно», «Что творится в душе твоей – красотка?!».

Напомним, что после слухов о скандальном расставании с Брэдли Купером Ирина Шейк избегает с ним общения. Пара не живет вместе, только продолжает по очереди общаться с совместной дочерью Леей. На днях в социальных сетях распространились фотографии, где модель за ручку с наследницей прогуливается по Нью-Йорку.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:51

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