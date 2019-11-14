Ирина Шейк оголилась во время съёмки для российского издания Vogue

Для обложки глянцевого издания был выбран более скромный, но кокетливый образ. На знаменитости был черный кружевной наряд и ретро-шляпа. После проведения фотосессии модель призналась, что была рада оказаться на обложке российского журнала Vogue, а также ей было приятно работать в компании таких специалистов. В свою очередь фолловеры знаменитости на страничке в Instagram засыпали фотографию восторженными комментариями: «Невероятно красивые образы», «Очень красиво и изысканно», «Что творится в душе твоей – красотка?!».Напомним, что после слухов о скандальном расставании с Брэдли Купером Ирина Шейк избегает с ним общения. Пара не живет вместе, только продолжает по очереди общаться с совместной дочерью Леей. На днях в социальных сетях распространились фотографии, где модель за ручку с наследницей прогуливается по Нью-Йорку.