Анджелина Джоли решила засудить Брэда Питта из-за разрушенной жизни





Судя по всему, забыть своего экс-супруга и жить дальше у звезды Голливуда не получается. Как пишет издание Daily Mail, Анджелина Джоли все еще таит обиду и даже хочет привлечь Питта к ответственности, потому что считает, что именно он перевернул ее жизнь и жизни ее детей с ног на голову. Также артистка рассказала, что ей никогда не нравилось жить в одном месте, в то время как ее знаменитый муж всегда стремился «пустить корни». До разрыва они нередко переезжали с места на место, и эта неусидчивость супруги сильно раздражала Брэда Питта.«Актер хотел для своих детей какой-то стабильности, но супруга всегда говорила, что в таком жизненном ритме они дарят своим наследникам идеальное детство, поскольку все время знакомят их с новыми странами, культурами, впечатлениями», - отмечает издание со ссылкой на неназванный источник.