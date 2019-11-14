Белый шум оказался полезным для улучшения слуха
На фоне непрерывного белого шума слышание чистых звуков становится еще более точным. Об этом сообщили швейцарские ученые, доказав, что он также оказался полезным для улучшения слуха.
Швейцарские исследователи из департамента биомедицины в Базельском университете изучили нейронную основу звукового восприятия и различия в сложной акустической среде. Основное внимание было уделено пониманию механизма слуховой коры, которую поддавали воздействию белого шума. Первоначально ученые предполагали, что дополнительный звук может усложнить поставленную задачу. Однако наблюдалась обратная ситуация: команда смогла продемонстрировать улучшение способности мозга различать тонкие отличия, когда испытуемые прослушивали какофонию мелодий.
Как это ни парадоксально, подавление возбуждения нейронов привело к более точному восприятию чистых нот. Полученные результаты могут быть использованы для улучшения слухового восприятия в ситуациях, когда звуки трудно различить. Возможно, что кохлеарные имплантаты могут быть оснащены эффектом, подобным белому шуму. Это позволит постепенно настроить систему слуха на тонкие и еле уловимые колебания воздуха. Кроме прочего, нервные клетки таким образом меньше резонируют, облегчая достижение подобной цели, сообщается в материале издания argumenti.ru.
Швейцарские исследователи из департамента биомедицины в Базельском университете изучили нейронную основу звукового восприятия и различия в сложной акустической среде. Основное внимание было уделено пониманию механизма слуховой коры, которую поддавали воздействию белого шума. Первоначально ученые предполагали, что дополнительный звук может усложнить поставленную задачу. Однако наблюдалась обратная ситуация: команда смогла продемонстрировать улучшение способности мозга различать тонкие отличия, когда испытуемые прослушивали какофонию мелодий.
Как это ни парадоксально, подавление возбуждения нейронов привело к более точному восприятию чистых нот. Полученные результаты могут быть использованы для улучшения слухового восприятия в ситуациях, когда звуки трудно различить. Возможно, что кохлеарные имплантаты могут быть оснащены эффектом, подобным белому шуму. Это позволит постепенно настроить систему слуха на тонкие и еле уловимые колебания воздуха. Кроме прочего, нервные клетки таким образом меньше резонируют, облегчая достижение подобной цели, сообщается в материале издания argumenti.ru.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:06