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"Злые злятся, а мы прощаем": Константин Богомолов ответил на критику свадьбы с Собчак Никитой Михалковым

Недавно выдающийся режиссер Никита Михалков посвятил очередной выпуск своей программы "Бесогон" свадьбе и венчанию Ксении Собчак и Константина Богомолова. Телеведущая и руководитель театра на Малой Бронной не стали молчать и прокомментировали критику в свой адрес в Instagram.
"Злые злятся, а мы прощаем": Константин Богомолов ответил на критику свадьбы с Собчак Никитой Михалковым

Вчера Ксения Собчак посвятила выпуску о себе ответный пост. Она поблагодарила Никиту Михалкова за внимание, в то же время высмеяв его стремление критиковать знаменитостей за использование катафалка на столь важном событии. Позже высказался обо всем и Константин Богомолов. Режиссер и руководитель театра на Малой Бронной отметил, что злые люди всегда злятся, тогда как они вместе с супругой все прощают и оставляют без внимания.

Константин Богомолов добавил, что он и Ксения Собчак венчались в храме, где до этого связали себя узами брака Пушкин и Гончарова, что для них большая честь, ведь там их приняли очень тепло. Только это важно для супругов, отметил деятель искусства. Ксения Собчак, по его мнению, дала ему возможность быть счастливым, ведь будучи кроткой и нежной, она позже смогла перевоплотиться с легкостью в страстную и сексуальную, исполнив самый веселый, дикий и крутой танец невесты.

Константин Богомолов отметил, что они не обращают внимания, как именно называют их свадьбу, главное, что момент венчания и единения душ остался только между ним и Ксенией Собчак.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23

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