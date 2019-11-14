Врачи назвали пять предметов гардероба, вредных для здоровья





В первую очередь медики рекомендуют отказаться от чересчур тесных и плотных джинсов, которые нарушают кровообращение в бедрах, талии и икрах. Следствием этого часто является возникновение отеков, онемения и начальных симптомов варикозного расширения вен. К тому же, слишком обтягивающие штаны способствуют плохой вентиляции, что повышает риск развития грибков, инфекций и кожного раздражения. Аналогичным воздействием обладают корректирующие колготки и нижнее белье.Опасной для здоровья ног также называют обувь на плоской подошве, к которой относятся вьетнамки и босоножки. Из-за отсутствия поддержки стопы человек имеет больший шанс получить нарушения в опорно-двигательном аппарате. Ограничить стоит и ходьбу на слишком высоком каблуке, который искривляет позвоночник. Подобный эффект наблюдается и при использовании слишком тяжелых сумок, портфелей и рюкзаков. Наконец, эксперты советуют женщинам воздержаться от покупки стрингов, поскольку они часто являются подспорьем для появления разнообразных половых заболеваний.