Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович снялась в откровенной фотосессии
33-летняя актриса Мирослава Карпович поделилась на своей страничке в Instagram снимками из откровенной фотосессии. Знаменитость в очередной раз удивила своих подписчиков обнажённой фотографией с расстегнутой юбкой.
Звезда сериала «Папины дочки» на пикантном снимке прикрывает обнаженное тело лишь одной рукой. Актриса стоит вполоборота в помещении с тусклым светом. Подписчики посчитали фотографию очень стильной и элегантной. Также они отметили идеальную фигуру Мирославы Карпович и изящность: «Как всегда прекрасна!», «Изящество», «Очень эффектная фотография, вы просто красавица!»
Напомним, что актриса обрела свою популярность благодаря роли в сериале «Папины дочки», где воплотила на экране старшую дочь семьи Марию Васнецову. Карпович работала в проекте более шести лет и на данный момент продолжает активно заниматься театральной деятельностью, а также участвовать в модельных съемках.
Звезда сериала «Папины дочки» на пикантном снимке прикрывает обнаженное тело лишь одной рукой. Актриса стоит вполоборота в помещении с тусклым светом. Подписчики посчитали фотографию очень стильной и элегантной. Также они отметили идеальную фигуру Мирославы Карпович и изящность: «Как всегда прекрасна!», «Изящество», «Очень эффектная фотография, вы просто красавица!»
Напомним, что актриса обрела свою популярность благодаря роли в сериале «Папины дочки», где воплотила на экране старшую дочь семьи Марию Васнецову. Карпович работала в проекте более шести лет и на данный момент продолжает активно заниматься театральной деятельностью, а также участвовать в модельных съемках.