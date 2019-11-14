Диетолог рассказала о пользе периодического голодания





Ежедневно употребляя разнообразную пищу, в клетках организма накапливается так называемый «мусор». При быстром темпе современной жизни все чаще приходится принимать много токсичной еды, сахара и углеводов. Также ситуацию все чаще усугубляет окружающая среда и состояние экологии. Некоторые люди могут попасть в риск хронической интоксикации. Например, страдающие заболеваниями ЖКТ, курильщики или обладатели силиконовых имплантов. Особой опасности подвержены работники профессий, имеющих дело с токсичными веществами. Для возвращения организма в нормальные условия специалист рекомендует различные методики голодания.Можно использовать систему кратковременного голодания. Она длится на протяжении от одного до трех дней, при этом употреблять можно только воду. Если говорить о долгосрочном голодании, то сроки могут доходить до 5 дней, но с учетом приема овощных и фруктовых соков. Интервальное голодание будет обеспечивать избавление от лишних килограммов и контроль над самодисциплиной. Но недостатком может оказаться нарушение кровообращения или почечная недостаточность.