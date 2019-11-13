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Адвокат Максима Фадеева объяснил причины роспуска лейбла MALFA

Известный российский продюсер Максим Фадеев ранее удивил неожиданным решением закрыть свой лейбл MALFA и распустить всех артистов, с которыми у его продюсерского центра имеются действующие контракты. Теперь объяснить эти действия музыканта вызвался его адвокат Сергей Жорин.
Адвокат Максима Фадеева объяснил причины роспуска лейбла MALFA

На данный момент Фадеев восстанавливает здоровье и отдыхает после довольно громких конфликтов с некоторыми артистами своего продюсерского центра. Особенно скандальными вышло расставание с Олегом Майами и Наргиз Закировой, после чего продюсеру даже пришлось обратиться за медицинской помощью. Впоследствии Фадеев даже перенес тяжелую операцию на сердце, а перед тем, как лечь под нож хирургов, расторг все контракты с музыкантами, входившими в его лейбл MALFA. Как рассказал Жорин, дело в том, что у знаменитого музыканта приключился сердечный приступ на фоне нервного истощения. Более того, по словам адвоката, в какой-то из моментов Максим Фадеев находился буквально на грани жизни и смерти. «То, что позволяли себе некоторые его артисты, можно сравнить с убийством. Он перенес сложную операцию, врачи ему фактически жизнь спасли, сейчас он заметно похудел», - отметил правозащитник.

Жорин при этом уверяет, что сам продюсер вкладывал в каждого из своих артистов не только немалые деньги, но и частичку своей души, а те отвечали ему за это конфликтами и скандалами, спровоцированными звездной болезнью.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:38

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