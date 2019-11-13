Участник проекта "Дом-2" Витя Трифоненков подарил Алене Рапунцель дорогое кольцо





Участник проекта "Дом-2" Витя Трифоненков не скрывает, что пришел на реалити-шоу, чтобы завоевать сердце Алены Савкиной. Чтобы доказать серьезность своих намерений, мужчина в эфире программы "Бородина против Бузовой" встал на одно колено и преподнес девушке помолвочное кольцо стоимостью, по его словам, в 500 евро.Тем не менее, Алена Савкина от дорогого подарка поспешила отказаться, отметив, что возьмет его, если между ними что-то получится. Экс-избранник Рапунцель-младшей Роман Макеев из ревности подбежал и забрал подарок, подарив кольцо Ксении Бородиной. В том же эфире Алена Савкина призналась, что ей нужен такой мужчина, как Илья Яббаров. Она сказала, что если бы они не дрались, то прожили бы вместе всю жизнь, ведь именно такой муж ей подходит. Витя Трифоненков, к слову, уже нашел общий язык с матерью возлюбленной Татьяной Владимировной.