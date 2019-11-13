В соцсети «ВКонтакте» появятся дизлайки и тематические ленты





Еще до конца текущего года социальная сеть «ВКонтакте» запустит около 20 различных тем с новостями и системой рекомендаций. В будущем их количество будет только расширяться, в том числе за счет проведения масштабных мероприятий, вроде Чемпионата мира по футболу – для таких событий в соцсети будут создаваться временные отдельные темы. Авторам же при публикации записей будет предоставлена возможность указывать тему. Кроме того, определять тему публикации будет искусственный интеллект на основе нейронных сетей и уникальных алгоритмов, которые проводят тщательный анализ аудитории и ее реакции на отдельные посты. Для оценки контента, представленного в тематических лентах сети, будет сформирована открытая редакция с десятками экспертов, курирующих тему.Также руководство «ВКонтакте» планирует заметно упростить верификацию пользователей и предложить им новый инструмент монетизации для финансовой поддержки авторов. За определенную плату популярные пользователи смогут предложить подписчикам ранний доступ к отдельным публикациям, возможность участия в розыгрышах и ознакомления со специальными закрытыми материалами.