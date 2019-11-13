Росморречфлот дал высокую оценку проекту LUGAPORT от ГК «Новотранс»





Реализацию проекта по строительству универсального терминала LUGAPORT чиновники обсудили с представителями ООО «Новотранс Актив» (входит в состав ГК «Новотранс») и генпроектировщика и подрядчика ЗАО «ГТ Морстрой» и СУ «ГТ Морстрой».Проект LUGAPORT позволит компенсировать имеющийся в настоящее время в Северо-Западном регионе дефицит портовых мощностей для перевалки зерна, а также нарастить мощности по перевалке металлов, генеральных и навалочных грузов. Ожидается, что общий объем перевалки по итогам составит около 24,3 миллиона тонн ежегодно. Ввод объектов LUGAPORT будет поэтапным: первые могут быть введены в работу в 2023, следующие – в 2024 году, а последние – в 2025 году.Напомним, реализуемый проект принадлежит ГК «Новотранс» и является частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписанного главой Ленобласти Александром Дрозденко и президентом ГК «Новотранс» Константином Гончаровым.Инвестиции в проект составят порядка 46,5 миллиарда рублей.