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Росморречфлот дал высокую оценку проекту LUGAPORT от ГК «Новотранс»

В морском торговом порту Усть-Луга в Ленинградской области продолжаются масштабные работы по развитию инфраструктуры. Как сообщает Росбалт, с рабочим визитом объект, где реализуется инвестиционный проект LUGAPORT, на прошлой неделе посетили замминистра транспорта РФ, руководитель Росморречфлота Юрий Цветков и замглавы Росморречфлота Захарий Джиоев. Они отметили высокие темпы строительства и хорошее качество работ.
Росморречфлот дал высокую оценку проекту LUGAPORT от ГК «Новотранс»

Реализацию проекта по строительству универсального терминала LUGAPORT чиновники обсудили с представителями ООО «Новотранс Актив» (входит в состав ГК «Новотранс») и генпроектировщика и подрядчика ЗАО «ГТ Морстрой» и СУ «ГТ Морстрой».

Проект LUGAPORT позволит компенсировать имеющийся в настоящее время в Северо-Западном регионе дефицит портовых мощностей для перевалки зерна, а также нарастить мощности по перевалке металлов, генеральных и навалочных грузов. Ожидается, что общий объем перевалки по итогам составит около 24,3 миллиона тонн ежегодно. Ввод объектов LUGAPORT будет поэтапным: первые могут быть введены в работу в 2023, следующие – в 2024 году, а последние – в 2025 году.

Напомним, реализуемый проект принадлежит ГК «Новотранс» и является частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписанного главой Ленобласти Александром Дрозденко и президентом ГК «Новотранс» Константином Гончаровым.
Инвестиции в проект составят порядка 46,5 миллиарда рублей.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:42

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