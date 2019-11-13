Николай Басков впервые после смерти отца вышел в свет с матерью





Смерть Виктора Баскова стала для его родных большим ударом. С тех самых пор мать артиста Елена Николаевна больше не появлялась на публике, однако сын все же решил вывести ее свет. В результате певец сходил с матерью на концерт, посвященный 30-летнему юбилею ТЮЗа. Примечательно, что для самого Николая Баскова это мероприятие является очень важным, ведь именно в этом театре он делал свои первые шаги на сцене. Произошло это в далеком 1989 году, когда будущая знаменитость впервые появился на сцене Театра юного зрителя.Важно и то, что сам артист после смерти отца старается всячески поддерживать мать, считая, что теперь именно он стал главой семьи. Коллеги и друзья исполнителя в этот вечер были очень рады повстречать Баскова в компании матери, более того, под завершение вечера он и сам вышел на сцену, вспомнив молодость.