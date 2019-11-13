АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

Дочь Шуры из «Би-2» учится играть на гитаре и занимается вокалом

Девятилетняя дочь Шуры из «Би-2» уже несколько лет учится играть на гитаре и с недавних пор занимается вокалом. Александр Уман очень гордится малышкой и верит, что ее ждет большое будущее.

Буквально несколько часов назад на странице бессменного участника «Би-2» Александра Умана в Instagram появилось несколько фото с импровизированного выступления в школе, где учится его дочь Ева. На кадрах видно, что девочка не просто сидит в классе, пока ее отец поет известные хиты рок-группы, а исполняет композиции вместе с ним.

Как выяснилось в ходе интервью, которое Шура дал после мини-концерта, его девятилетняя дочь уже некоторое время проявляет интерес к музыке и последние два года учится играть на гитаре. При этом первое время своем хобби Ева держала в секрете от отца, так как хотела разучить несколько композиций и сделать ему сюрприз на Новый год. Для этого девочка регулярно занималась вместе с репетитором, играя на подаренном мамой инструменте, а также активно занималась дома, пока папа был на гастролях.

С недавних пор дочь Шуры из «Би-2» решила расширить сферу своих хобби и к урокам игры на акустической гитаре добавились и занятия вокалом. Теперь осваивать новые горизонты ей помогает не только педагог, но и отец, который очень гордится малышкой, а также верит, что ее ждет большое будущее, если она решит связать свою жизнь с музыкой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Люблю": Николай Басков трогательно поздравил звезду "Дома-2" Ольгу Орлову с днем…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Анстасией…
«Польский Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу и установили его…
Адвокат Максима Фадеева объяснил причины роспуска лейбла…
Пользователи Android-смартфонов жалуются на работу новой версии мессенджера…
Участник проекта "Дом-2" Витя Трифоненков подарил Алене Рапунцель дорогое…
Пилот американского F-18 врезался в самолет-заправщик, пытаясь сделать…
Дочь Шуры из «Би-2» учится играть на гитаре и занимается…
Ученые вырастили человеческую кожу в…
«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: Стилист прокомментировала наряд Ксении…
В соцсети «ВКонтакте» появятся дизлайки и тематические…
«Нам — подержанный катафалк, вам — госбюджет»: Ксения Собчак ответила на критику Никиты…
Подсчитана выгода от компенсации многодетным семьям по…
Иван Ургант подшутил над Рудковской и Плющенко на церемонии награждения премией «Женщина…
Археологи нашли на доисторических пиктограммах изображения…
Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась в применении…
Американские военные будут искать мины с помощью…
Росморречфлот дал высокую оценку проекту LUGAPORT от ГК…
Николай Басков впервые после смерти отца вышел в свет с…
Ученые рассказали об опасности…
Экспертный клуб Челябинска обсудил неудачи…
Светлана Сурганова рассказала Малахову о своей борьбе с раком и трех…
Ученые: Секрет долголетия скрыт в крепкой иммуной…
Супруга Константина Эрнста впервые рассказала о семье и…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский решил стать…
Honor 20S появится в эксклюзивном виде для…
Анфиса Чехова попробовала связаться с Анастасией…
Стартовали российские продажи обновленного Subaru…
Caviar выпустила золотую версию наушников AirPods…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова уговорила Федора Стрелкова заселиться с Екатериной…
Специалисты рассекретили тайну системы защиты танка Т-14…
Звезда сериала «След» Ольга Копосова объяснила желание сестры уйти в…
Ученые рассказали об опасности курения…
Ксения Бородина трогательно поздравила Ольгу Орлову с днем…
В Китае живет необычная девушка с лицом ангела и телом…
Главным фаворитом Ольги Бузовой в шоу "План Б" оказался Роман…
Рудковская и Плющенко написали заявление в полицию из-за угроз…
Эксперт дал рекомендации по защите от краж персональных и банковских…
На открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе приехал Джастин…
Житель Китая прожил 20 лет с вросшим в носу…
Просмотреть все новости