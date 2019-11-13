Дочь Шуры из «Би-2» учится играть на гитаре и занимается вокалом

Буквально несколько часов назад на странице бессменного участника «Би-2» Александра Умана в Instagram появилось несколько фото с импровизированного выступления в школе, где учится его дочь Ева. На кадрах видно, что девочка не просто сидит в классе, пока ее отец поет известные хиты рок-группы, а исполняет композиции вместе с ним.Как выяснилось в ходе интервью, которое Шура дал после мини-концерта, его девятилетняя дочь уже некоторое время проявляет интерес к музыке и последние два года учится играть на гитаре. При этом первое время своем хобби Ева держала в секрете от отца, так как хотела разучить несколько композиций и сделать ему сюрприз на Новый год. Для этого девочка регулярно занималась вместе с репетитором, играя на подаренном мамой инструменте, а также активно занималась дома, пока папа был на гастролях.С недавних пор дочь Шуры из «Би-2» решила расширить сферу своих хобби и к урокам игры на акустической гитаре добавились и занятия вокалом. Теперь осваивать новые горизонты ей помогает не только педагог, но и отец, который очень гордится малышкой, а также верит, что ее ждет большое будущее, если она решит связать свою жизнь с музыкой.