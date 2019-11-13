Светлана Сурганова рассказала Малахову о своей борьбе с раком и трех операциях





Как вспомнила на шоу певица, она воспитывалась в приемной семье, а также рассказала о безграничной любви к матери. В самом начале своего жизненного пути тогда еще будущая артистка поступила в медучилище, а окончив обучение в нем, стала студенткой Педиатрического института, в котором провела 8 лет. Певица признается, что во время учебы писала научную работу на тему рака толстой кишки. Тогда она еще не знача о будущей беде. Спустя несколько лет певице и самой пришлось столкнуться с онкологическим заболеванием. Более того, борьба с ним далась ей очень непросто. В общей сложности Сургановой пришлось перенести три операции, которые серьезно подорвали ее здоровье. По словам исполнительницы, сложнее всего далась ей именно вторая операция, поскольку ее она еле пережила.После этого Сургановой прошлось пройти длительный курс коррекции, но она сильно боялась, а потому немного затянула с лечением. И лишь спустя 8 лет врачи выявили у нее в почках камни, поэтому предложили сразу два хирургических вмешательства. На это предложение медиков певица согласилась и, как вспоминает сейчас, совсем не жалеет об этом.