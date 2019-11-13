Анфиса Чехова попробовала связаться с Анастасией Заворотнюк





Анфиса Чехова решила больше не читать прессу и самостоятельно поинтересоваться у звезды «Моей прекрасной няни» ее самочувствием. В результате телеведущая написала актрисе соответствующее сообщение в мессенджере. Вот только получить внятный ответ на свой вопрос ей не удалось. Вероятнее всего, какой-то ответ на обращение Чеховой пришел, но сути он не раскрывает, ведь артистка, как и все вокруг, продолжает уверять, что ей ничего не известно о состоянии звездной пациентки. Впрочем, как отмечает сама Анфиса Чехова, она побоялась показаться слишком навязчивой, а потому не была слишком настойчива в своей просьбе.Напомним, ранее в СМИ появились тревожные сообщения о том, что у актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. В сентябре этого года состояние артистки якобы ухудшилось после лечения за рубежом, в результате она оказалась в одной из столичных клиник, после чего была выписана и продолжила лечение в подмосковном реабилитационном центре. Никаких конкретных данных о диагнозе и состоянии знаменитости ее родные до сих пор не озвучили.