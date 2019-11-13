Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова уговорила Федора Стрелкова заселиться с Екатериной Скалон





Екатерина объясняла свое нежелание жить вместе с Федором, так как у нее достаточно строгая мама, и она может не понять того, что ее дочь так быстро начала жить вместе с молодым человеком. Известно, что она пристально следит за каждым эфиром программы, а также за личной жизнью своей дочери.У Ольги Бузовой получилось не просто уговорить ребят решиться на то, чтобы жить вместе, но и позвонить Катиной маме. Когда Федор позвонил маме девушки, то выяснилось, что она переживает из-за того, что дочь не взяла с собой абсолютно никаких теплых вещей. Теперь Федору Стрелкову необходимо все-таки как-то этот вопрос уладить. Стоит отметить, что ранее Скалон уже просила съездить Стрелкова в магазины, чтобы купить хоть что-то теплое, но молодой человек ей на тот момент отказал.Свою куртку и джинсы Екатерине Скалон любезно предлагала поносить Анастасия Стецевьят. Федор же во время разговора с мамой своей девушки отметил, что на Поляне есть теплые пледы, но как он будет решать проблему с вещами пока неизвестно. У многих даже появились сомнения насчет искренности его чувств, ведь может быть Стрелков создал эти отношения ради конкурса.