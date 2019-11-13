Ученые: Секрет долголетия скрыт в крепкой иммуной системе





Существует сильная корреляция между ослаблением иммунной системы и снижением продолжительности жизни в будущем. Поскольку защитные функции организма управляют множеством специализированных типов клеток, их разрушение влечет за собой серьезные последствия для здоровья, что приводит к ранней смерти. Кроме того, хронические воспаления ускоряют развитие различных возрастных заболеваний, что уменьшает шансы дожить до преклонного возраста. К такому выводу пришли ученые из японского Центра интегративных медицинских наук Йокогамы. Эксперты провели исследования на людях, достигших 110-летнего возраста, и нашли возможную первопричину столь долгой жизни.Ею оказалось отличное состояние и количество Т-клеток, которые избавляются от опасных для тела микроорганизмов. Исследователи также изучили РНК из 61 тыс. иммунных клеток, в которых обнаружили повышенное содержание цитотоксических CD4. Эти материалы обычно не обладали вспомогательным действием в стандартном виде, но при превращении в цитотоксины - помогали приостановить разрушающие последствия старения. В частности, отмечалась их невероятная способность запускать процесс некроза внутри злокачественных опухолей. Дальнейшие изучения феномена могли бы помочь в достижении длительной и здоровой жизни.