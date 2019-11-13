Ученые рассказали об опасности курения натощак





Многие курильщики, как отмечают специалисты, порой чувствуют потребность в новой дозе никотина, едва встанут утром с постели. При этом медики уверены, что сразу же тянуться за сигаретой в таком случае не стоит. При поступлении никотина в организм натощак, сигаретный дым с никотином сильно раздражает слизистую пищевода и других частей ЖКТ, провоцирует обильное выделение желудочного сока и ведет к повышению уровня кислотности. Желудок в таких случаях начинает в буквальном смысле переваривать сам себя. Подобные нарушения в кислотности могут спровоцировать целый комплекс серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрит, колит и язву.Как показало недавнее исследование американских ученых, курение натощак почти в два раза повышает и риск развития рака легких. А вот те, кто подкуривают свою первую за день сигарету лишь после завтрака, уверены специалисты, рискуют заметно меньше.