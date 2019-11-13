Ксения Бородина трогательно поздравила Ольгу Орлову с днем рождения

Стоит отметить, что в 2017 году достаточно неожиданно для всех своих поклонников Ольга Орлова стала работать на ТНТ в проекте "Дом-2". Ольга много раз подчеркивала, что ее работа очень нравится, хотя она много раз сталкивалась с критикой в свой адрес. Работа подарила Орловой и новых друзей. Так, Ольга подружилась с Ксенией Бородиной, которая посвятила в ее праздник ей публикацию в личном аккаунте Instagram.Бородина пожелала Орловой настоящего женского счастья, которое она заслужила. Также она поблагодарила Ольгу за то, что она есть в ее жизни и всегда поддерживает ее.К поздравлениям присоединились и подписчики, которые отметили, они даже не подозревали, что Орлова и Бородина настолько близко общаются и дружат.