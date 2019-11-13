Эксперт дал рекомендации по защите от краж персональных и банковских данных





На данный момент наибольший интерес для интернет-мошенников представляют финансовые и контактные данные. Эта информация позволяет совершать несанкционированных операций с банковскими картами и снабжает рекламщиков новыми потенциальными клиентами. Для того, чтобы не стать жертвой денежных махинаций и минимизировать количество входящих звонков и сообщений от разнообразных торговых компаний, эксперт рекомендует придерживаться ряда несложных правил «интернет-этикета».Первым способом, который поможет обезопасить себя от огромного количества проблем (кражи персональных данных, «заражения» компьютера разного рода троянами и вирусами, и т.п.), является внимательность и осторожность при работе с электронной почтой. Не стоит открывать входящие письма от незнакомых адресатов или подозрительных компаний, а также не переходить по сомнительным ссылкам. Вторым шагом на пути к цифровой безопасности является создание отдельной банковской карты для оплаты интернет-шоппинга, а также «запасного» почтового ящика. Подобные действия помогут избавить основную электронную почту от потоков спама, а также пригодятся для регистрации в онлайн-магазинах или размещения разовых объявлений.С этим пунктом связана и последняя рекомендация: не стоит использовать для создания аккаунта на различных развлекательных и торговых сайтах свои реальные данные. Наличие специального почтового ящика и отдельной платежной карты, на которой находится лимитированное количество средств, позволят свести к минимуму риски стать жертвой интернет-мошенников. Кроме того, эти три действенных способа позволят защититься не только от махинаций с финансами, но и избежать передачи персональных данных третьим лицам, которые могут использовать их в любых целях.