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Симона Юнусова: "После просмотра "Пиратов Карибского моря" Алисе долго снились кошмары"

Симона Юнусова сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что после просмотра "Пиратов Карибского моря" Алисе долго снились кошмары. Также мать Тимати рассказала, как просмотр "страшилок и ужастиков" влияет на психику детей.
Симона Юнусова: "После просмотра "Пиратов Карибского моря" Алисе долго снились кошмары"

Симона Юнусова часто разговаривает с фанатами на темы, которые касаются воспитания детей. Мать рэп-исполнителя делится тем, как ее внучка Алиса реагирует на разные фильмы, учит иностранные языки и занимается балетом. Сегодня она решила затронуть тему простора "страшилок и ужастиков". Симона Юнусова показала 2 снимка Алисы и написала, что молодые родители очень часто смотрят фильмы ужасов при своих детях. Мать рэпера считает, что "страх прямого действия с экрана" может вытеснить настоящие переживания и снизить уровень реакции нервной системы ребенка.

Также Симона Юнусова написала: "Даже любимый мной Джонни Депп в "Пиратах Карибского моря" не стоит нервных клеток внучки!" Также она отметила, что в связи с незрелостью нервной системы и детской впечатлительностью после просмотра этого фильма Алисе долго снились кошмары. Мать Тимати считает, что дети могут не сказать, что им страшно, чтобы казаться смелыми и все переживания останутся у них внутри, а потом родителям придётся столкнуться с ночными кошмарами у ребенка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:11

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