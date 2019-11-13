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Главным фаворитом Ольги Бузовой в шоу "План Б" оказался Роман Гриценко

Стал известен главный претендент на сердце певицы Ольги Бузовой в шоу "План Б". Им стал бывший участник телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Роман Гриценко. Именно ему пророчат победу.

Главным фаворитом Ольги Бузовой в шоу "План Б" оказался Роман Гриценко

Стоит отметить, что ранее Рома Гриценко всячески пытался добиться расположения Ольги Бузовой, но у него не получилось. Сейчас же парень уже не собирается так просто отступать. К тому же появление Романа Гриценко было настоящим сюрпризом для популярной певицы Ольги Бузовой.

Ведущая скандального проекта "Дом-2" в курсе всех тех отношений, которые были у молодого человека в прошлом. Однако Ольга не скрывает, что готова дать шанс Роману.


Большинство зрителей уже твердо уверены, что именно Роман Гриценко в приоритете у звезды. Теперь не исключают тот факт, что он дойдет до финала шоу "План Б" и сможет завоевать любовь одной из самых завидных невест.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:42

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