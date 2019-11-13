Звезда сериала «След» Ольга Копосова объяснила желание сестры уйти в монастырь

Известная актриса Ольга Копосова рассказала телезрителям, что всегда знала, чем хочет заниматься в жизни и работала именно в этом направлении. По слова артистки, она как будто «забрала» всю решительность и настойчивость себе, лишив сестру подобных качеств. Звезда сериала «След» сообщила, что ее родственница «всегда была неуверенным в себе человеком» и до 30 лет чаще чем следовало употребляла в речи «не знаю». Это крайне удивляло Копосову, которая не привыкла сомневаться в своих решениях, но изменить ситуацию и как-то повлиять на характер сестры она не могла.Однако в итоге, похоже, родственница актрисы все-таки нашла свое призвание. Сначала она крестилась, после нашла работу при церкви, а позже приняла решение уйти в монастырь. Ольга Копосова поддержала сестру в подобном выборе: артистка уверена, там ее родственницу окружат теплом и заботой, а это именно то, чего ей всегда не хватало. Подобное желание также одобрила и мать будущей послушницы, обрадовавшись решению дочери и тому, что она наконец смогла определиться со своим жизненным предназначением.