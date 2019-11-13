Алла Пугачева: "Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на работе?"

Алла Пугачева редко делает публикации в социальных сетях. Она занята воспитанием своих детей Елизаветы и Гарри Галкиных, но старается поддерживать связь с поклонниками через Instagram. Сегодня Примадонна показала новую фотографию, на которой она запечатлена в черном костюме и шляпе с широкими полями. Свой образ знаменитость дополнила массивными кольцами, ожерельем и броским макияжем. В комментарии к своей публикации она просто написала: "Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на работе?"Подписчики восприняли пост Примадонны с юмором. Наташа Королева пригласила Аллу Пугачеву в гости, отметив, что ее сына Архипа и мужа Сергея Глушко тоже нет дома. Преданные поклонники написали множество комплиментов знаменитой певице и оставили свои советы. Всего за несколько минут публикация набрала более 35 000 лайков.