Звезде "Дом-2" Александре Артёмовой разрешили беременеть во второй раз
Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Александра Артемова первый раз после родов сходила к гинекологу. Тем, что ей сказал врач, она поделилась со своими подписчиками. Так, Александра отметила, что ей можно беременеть второй раз.
Ровно через неделю первенцу звездной пары Саши Артемовой и Жени Кузина будет уже два месяца. Артемова сходила к женскому доктору, который отметил, что с ее здоровьем все в полном порядке, и она может рожать второго ребенка абсолютно спокойно.
Александра рассказала, что ей сделали УЗИ, а также провели осмотр. Она отметила, что все полученные результаты оказались положительными. Врач отметил, что ей уже можно беременеть, но пока не торопится рожать вновь. Кроме того, Александра призналась, что боится второй беременности, но если окажется, что у нее будет еще один ребенок, то она не будет против и родит его.
На данный момент Александра Артемова уже начала готовиться к предстоящему Новому году и подбирает наряд для своей дочери.
Ровно через неделю первенцу звездной пары Саши Артемовой и Жени Кузина будет уже два месяца. Артемова сходила к женскому доктору, который отметил, что с ее здоровьем все в полном порядке, и она может рожать второго ребенка абсолютно спокойно.
Александра рассказала, что ей сделали УЗИ, а также провели осмотр. Она отметила, что все полученные результаты оказались положительными. Врач отметил, что ей уже можно беременеть, но пока не торопится рожать вновь. Кроме того, Александра призналась, что боится второй беременности, но если окажется, что у нее будет еще один ребенок, то она не будет против и родит его.
На данный момент Александра Артемова уже начала готовиться к предстоящему Новому году и подбирает наряд для своей дочери.