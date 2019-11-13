Таролог Александр Кинжинов предсказал Ольге Бузовой замужество и рождение двоих дочерей





Александр Кинжинов рассказал, что в скором времени Ольгу Бузову ждет личное счастье. Звезда "Дома-2" и певица встретит своего возлюбленного в следующем году, это будет южанин высокого роста с соответствующим темпераментом, шатен. Уже в 37 лет знаменитость станет впервые мамой, родится, по словам таролога, девочка, а затем еще одна дочка, в судьбе они идут друг за другом.Александр Кинжинов на проекте "Битва экстрасенсов" прославился точностью своих предсказаний на картах Таро, а потому не исключено, в скором времени Ольга Бузова действительно найдет суженого и выйдет замуж.