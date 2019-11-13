На открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе приехал Джастин Бибер

Тимати развивает собственный бизнес и уже открыл несколько Black Star Burger. Недавно прошло открытие очередной бургерной, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Рэп-исполнитель в своем Instagram-аккаунте пригласил всех желающих посетить его заведение и пообещал лично пообщаться с каждым желающим и всех присутствующих угостить бургерами. Как стало известно, на открытие Black Star Burger приехал и знаменитый певец Джастин Бибер со своей возлюбленной Хейли Болдуин и матерью Патрицией Маллетт.В Сети уже появилось видео, на котором запечатлен момент выхода Джастина Бибера на сцену к Тимати. Исполнитель одет в светлую спортивную кофту, белые штаны и шапку, а рэпер выбрал черный спортивный костюм и кепку. Супруга Джастина Бибера не стала подниматься на сцену. Преданные поклонники Тимати уже поздравили его с открытием Black Star Burger в Лос-Анджелесе.