Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова стала единственной защитницей Романа Макеева на Лобном месте





Участник проекта "Дом-2" вынужден был покинуть вип-дом, где живет Алена Савкина из-за конфликтов с ее мамой Татьяной Владимировной. Женщина поспешила сразу же раскритиковать потенциального мужа наследницы, хотя он пообещал бросить пагубные привычки, хорошо заботился о сыне Рапунцель-младшей Богдане и даже начал приводить свое тело в порядок с помощью физических упражнений.Испортило все нападение Романа Макеева на нового участника, когда молодой человек рассказал, что пришел завоевать сердце Савкиной. Телеведущие и звезды реалити-шоу осудили действия проектанта и на Лобном месте громче всех ругала мужчину Ксения Бородина. Тем не менее, многие заметили, что на проекте отношение к участникам нечестное. Известно, что Илья Яббаров прежде будил Алену Савкину ногой в лицо, не обращал внимания на сына, матерными словами обругал ее мать и тогда все молчали.На защиту Романа Макеева встала только Милена Безбородова, но девушка не смогла ничего сделать, ведь против выступило большинство участников "Дома-2".