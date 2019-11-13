Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест из-за неоплаченных штрафов





У Валентины Борисовны, 76-летней матери Анастасии Заворотнюк, скопилось огромное количество штрафов, причем многие она не оплатила. За это владелицу автомобиля могут лишить свободы на 15 суток. Машину ей подарила дочь 5 лет назад, шикарный Porsche Panamera систематически попадал в камеры видеонаблюдения. Парковка в неподходящем месте, превышение скорости – основные нарушения, которые совершила мать Анастасии Заворотнюк. Неизвестно, кто находился за рулем автомобиля, но скорее всего, отвечать придется Валентине Борисовне.В этом году транспортное средство заметили на полосе для маршрутных такси, сроки штрафа уже вышли, а он до сих пор не оплачен. Штрафов, за которые предусмотрен арест, собралось уже девять.Напомним, что Анастасия Заворотнюк лечится после операции на головном мозге. Семья комментариев относительно болезни актрисы не дает.