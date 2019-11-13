Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест из-за неоплаченных штрафов
Матери Анастасии Заворотнюк угрожает арест за просроченные штрафы. Она неоднократно нарушала правила автодорожного движения.
У Валентины Борисовны, 76-летней матери Анастасии Заворотнюк, скопилось огромное количество штрафов, причем многие она не оплатила. За это владелицу автомобиля могут лишить свободы на 15 суток. Машину ей подарила дочь 5 лет назад, шикарный Porsche Panamera систематически попадал в камеры видеонаблюдения. Парковка в неподходящем месте, превышение скорости – основные нарушения, которые совершила мать Анастасии Заворотнюк. Неизвестно, кто находился за рулем автомобиля, но скорее всего, отвечать придется Валентине Борисовне.
В этом году транспортное средство заметили на полосе для маршрутных такси, сроки штрафа уже вышли, а он до сих пор не оплачен. Штрафов, за которые предусмотрен арест, собралось уже девять.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк лечится после операции на головном мозге. Семья комментариев относительно болезни актрисы не дает.
У Валентины Борисовны, 76-летней матери Анастасии Заворотнюк, скопилось огромное количество штрафов, причем многие она не оплатила. За это владелицу автомобиля могут лишить свободы на 15 суток. Машину ей подарила дочь 5 лет назад, шикарный Porsche Panamera систематически попадал в камеры видеонаблюдения. Парковка в неподходящем месте, превышение скорости – основные нарушения, которые совершила мать Анастасии Заворотнюк. Неизвестно, кто находился за рулем автомобиля, но скорее всего, отвечать придется Валентине Борисовне.
В этом году транспортное средство заметили на полосе для маршрутных такси, сроки штрафа уже вышли, а он до сих пор не оплачен. Штрафов, за которые предусмотрен арест, собралось уже девять.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк лечится после операции на головном мозге. Семья комментариев относительно болезни актрисы не дает.