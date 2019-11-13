Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров готовится к встрече с отцом Анастасии Голд
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров недавно заинтриговал своих поклонников, отметив, что в его жизни в скором времени произойдет значимое событие. Многие подумали, что Анастасия Голд беременна, а оказалось, девушка намерена устроить своему избраннику встречу с ее отцом.
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд призналась, что рассказала родителям о своем отношении к Илье Яббарову. Она отметила, что между ними все серьезно и дело идет к свадьбе, чему отец девушки явно не рад. Он приедет в Периметр, чтобы познакомиться с избранником своей наследницы поближе.
Многие ждут момента, когда Илья Яббаров расскажет отцу Анастасии Голд о своей прежней жизни. Интересно, как он будет отвечать на вопросы возможного будущего родственника, учитывая насыщенную событиями личную жизнь шансонье на реалити-шоу.
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд призналась, что рассказала родителям о своем отношении к Илье Яббарову. Она отметила, что между ними все серьезно и дело идет к свадьбе, чему отец девушки явно не рад. Он приедет в Периметр, чтобы познакомиться с избранником своей наследницы поближе.
Многие ждут момента, когда Илья Яббаров расскажет отцу Анастасии Голд о своей прежней жизни. Интересно, как он будет отвечать на вопросы возможного будущего родственника, учитывая насыщенную событиями личную жизнь шансонье на реалити-шоу.