Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров готовится к встрече с отцом Анастасии Голд





Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд призналась, что рассказала родителям о своем отношении к Илье Яббарову. Она отметила, что между ними все серьезно и дело идет к свадьбе, чему отец девушки явно не рад. Он приедет в Периметр, чтобы познакомиться с избранником своей наследницы поближе.Многие ждут момента, когда Илья Яббаров расскажет отцу Анастасии Голд о своей прежней жизни. Интересно, как он будет отвечать на вопросы возможного будущего родственника, учитывая насыщенную событиями личную жизнь шансонье на реалити-шоу.