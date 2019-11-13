АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

Экс-участница проекта "Дом-2" Рита Марсо призналась, что не готова к рождению третьего ребенка

Экс-участница проекта "Дом-2" Рита Марсо призналась, что она не представляет себя в роли многодетной мамы. Звезда прокомментировала публикацию своей подруги Ольги Гажиенко.
Экс-участница проекта "Дом-2" Рита Марсо призналась, что не готова к рождению третьего ребенка

Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Гажиенко на своей странице в Instagram попросила у поклонников совета по поводу нескольких детей в семье. Девушка думает над тем, чтобы стать многодетной мамой и родить еще одного малыша. В числе прочих высказала свое мнение и звезда "Дома-2" Рита Марсо.

Рита Марсо рассказала, что смотря на снимки своих детей, где они еще совсем маленькие, она думает о рождении еще одного малыша, но мысль о воспитании третьего ребенка заставляет ее нервную систему "напрячься". Сейчас в семье звезды все стало утихать и налаживаться, брюнетка может уделить время себе и посещать спортзал. Пока детей нет дома, она занимается делами по хозяйству, появилась возможность немного отдохнуть и расслабиться, что тоже нужно.

В будущем, продолжила Маргарита Марсо, она тоже не думает, что захочет родить третьего ребенка, но поинтересовалась, кто из ее подписчиков уже решился на воспитание нескольких наследников. Таких семей оказалось немало, причем, некоторые вместе со своими воспитывает и приемных детей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рудковская и Плющенко написали заявление в полицию из-за угроз…
Эксперт дал рекомендации по защите от краж персональных и банковских…
На открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе приехал Джастин…
Житель Китая прожил 20 лет с вросшим в носу…
Симона Юнусова: "После просмотра "Пиратов Карибского моря" Алисе долго снились…
Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест из-за неоплаченных…
Кардиологи: электронные сигареты наносят вред сосудам…
Звезде "Дом-2" Александре Артёмовой разрешили беременеть во второй…
Менеджер Андрей Уренев прокомментировал информацию о сердечном приступе Андрея…
Таролог Александр Кинжинов предсказал Ольге Бузовой замужество и рождение двоих…
Рособоронэкспорт покажет на выставке в Дубае…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова стала единственной защитницей Романа Макеева на Лобном…
Стала известна дата официальной премьеры нового Redmi…
Комитет Госдумы поддержал определение ПСБ опорным банком для…
Алла Пугачева: "Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров готовится к встрече с отцом Анастасии…
Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки…
Экс-участница проекта "Дом-2" Рита Марсо призналась, что не готова к рождению третьего…
Ученые сообщают об исчезновении последнего арктического ледяного…
Звезда "Дом-2" Александра Гозиас перекрасила волосы в темный…
Ferrari оригинально анонсировала скорую презентацию новой модели…
Ученые: Понимание «языка тела» осуществляется через…
Экс-участница проекта "Дом-2" Елена Бушина после ссоры с Бородиной призналась, что рассталась с…
Уфологи обнаружили на Марсе пушку и инопланетянина в…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что только с Анастасией Голд начал практиковать оральные…
"Пусть хоть 3 рубля мне начисляют": Анастасия Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом…
Эксперты рассказали об истории первой веб-страницы в…
В российскую армию пришел искусственный…
Эксперты выяснили, насколько эффективны…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма признался ей в…
ПСБ снизил ставки «Семейной ипотеки» и рефинансирования…
Ученые рассказали о возникновении у человека чувства…
Сальма Хайек по примеру коллег завела в своем доме…
"Наша "банда": Лера Кудрявцева поздравила ведущего Муз-ТВ Николая Попова с днем…
Астрономы рассказали, что ядра экзопланет отвечают за наличие жизни на…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на неизвестного…
Алла Пугачева восхитилась новым фильмом Андрея Кончаловского…
В России разработан спутник для сжигания космического…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон открывает собственный салон…
Телепродюсер Леонид Мазор прокомментировал возможную отмену концертов Максима…
Просмотреть все новости