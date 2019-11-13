Экс-участница проекта "Дом-2" Рита Марсо призналась, что не готова к рождению третьего ребенка

Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Гажиенко на своей странице в Instagram попросила у поклонников совета по поводу нескольких детей в семье. Девушка думает над тем, чтобы стать многодетной мамой и родить еще одного малыша. В числе прочих высказала свое мнение и звезда "Дома-2" Рита Марсо.Рита Марсо рассказала, что смотря на снимки своих детей, где они еще совсем маленькие, она думает о рождении еще одного малыша, но мысль о воспитании третьего ребенка заставляет ее нервную систему "напрячься". Сейчас в семье звезды все стало утихать и налаживаться, брюнетка может уделить время себе и посещать спортзал. Пока детей нет дома, она занимается делами по хозяйству, появилась возможность немного отдохнуть и расслабиться, что тоже нужно.В будущем, продолжила Маргарита Марсо, она тоже не думает, что захочет родить третьего ребенка, но поинтересовалась, кто из ее подписчиков уже решился на воспитание нескольких наследников. Таких семей оказалось немало, причем, некоторые вместе со своими воспитывает и приемных детей.