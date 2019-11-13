Менеджер Андрей Уренев прокомментировал информацию о сердечном приступе Андрея Данилко
Андрей Уренев, уполномоченный представитель Андрея Данилко, разъяснил новость о сердечном приступе вокалиста, случившегося в момент записи новогоднего представления. Он опроверг сообщение о блокаде сердца, которая якобы случилась у певца.
Менеджер уведомляет, что у певца просто произошла невралгия. Он защемил нерв, а после медицинской помощи и сделанной инъекции продолжил выступать. Андрей Уренев сообщил, что они долго смеялись над такими новостями, зная, что артисту поставили новокаиновую блокаду, и он отправился на съемки. Во время выступлений все было нормально.
Менеджер уведомляет, что у певца просто произошла невралгия. Он защемил нерв, а после медицинской помощи и сделанной инъекции продолжил выступать. Андрей Уренев сообщил, что они долго смеялись над такими новостями, зная, что артисту поставили новокаиновую блокаду, и он отправился на съемки. Во время выступлений все было нормально.