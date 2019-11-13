Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что только с Анастасией Голд начал практиковать оральные ласки





Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров после расставания с Аленой Рапунцель долгое время добивался внимания другой звезды реалити-шоу. Анастасия Голд призналась, что саратовский шансонье действительно покорил ее, когда преподнес кольцо и предложил встречаться. Сам же мужчина не раз рассказывал фанатам, что страдает рядом с любимой девушкой, ведь они могли бы проводить вместе "волшебные" ночи, а вместо этого просто общаются, хотя их тянет друг к другу.Теперь же интимная жизнь Ильи Яббарова и Анастасии Голд, видимо, наладилась. Прямо на Лобном месте участник реалити признался, что именно с нынешней избранницей он начал практиковать оральные ласки в постели. Тем не менее, подобные признания явно шокировали как коллег мужчины по проекту, так и телеведущих. Более того, поклонники стали писать в адрес певца язвительные комментарии, упомянув даже его родителей, которым должно быть неприятно от подобных разговоров.Фолловеры попросили, чтобы Илья Яббаров впредь молчал о том, что удовлетворяет Анастасию Голд оральными ласками, ведь это очень интимно и не должно становиться достоянием общественности.