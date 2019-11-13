"Пусть хоть 3 рубля мне начисляют": Анастасия Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом театре





Недавно в своем интервью Владимир Урин, который является директором Большого театра, рассказал, что трудовая книжка Анастасии Волочковой до сих пор лежит в отделе кадров, хотя танцовщица уже давно находится в отпуске без сохранения зарплаты. Также он отметил, что рабочий стаж начисляется только тем артистам, которые выступают на сцене, поэтому о пенсии для Анастасии Волочковой речь не идет. Балерина отреагировала на заявление Владимира Урина и рассказала, что она не хотела даже затрагивать тему Большого театра, но руководство обидело ее таким заявлением.Танцовщица решила, что будет добиваться положенной ей пенсии, на которую она должна была выйти около 8 лет назад. Также Анастасия Волочкова особо подчеркнула, что пойдет на принцип и добьется своего, даже если ей будут начислять 3 рубля.