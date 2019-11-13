Ученые сообщают об исчезновении последнего арктического ледяного убежища





Последние разработки специалистов гласят о том, что в северной стороне от Гренландии в Северном Ледовитом океане лед стал подвижнее, чем раньше. Лед стал уменьшаться быстрее, чем в другом районе Арктики. Модели климата говорят, что арктическое пространство совсем скоро освободится от ледяной массы.Оттепель сотворила среду, дающую начало более молодому морскому льду. В основном льдам, которые покрывают Арктику, от 1 до 4 лет. После расставания ледяной массы остается 2000-километровая дуга льда, которая располагается от западного Канадского Арктического архипелага до берега Гренландии с северной стороны. Эксперты именуют этот отрезок «последним ледовым районом», где возраст ледяных глыб больше 5 лет.Авторы исследований считают, что после понимания процесса изменений ледовой зоны, можно найти пристанище для животных, жизнь которых зависит от морского льда. Места, где он двигается меньше, можно использовать, как заповедники дикой природы, считают ученые.