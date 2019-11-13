Ученые: Понимание «языка тела» осуществляется через эмоции





Чтобы изучить, как люди могут разгадывать «язык тела» других ученые пригласили 20 испытуемых и применили магнитно-резонансную томографию. Участникам показывали картинки с позами разных людей. В первом упражнении люди должны были выбрать между описаниями, которые были под рисунком, а второе задание подразумевало сосредоточиться на положении рук: на щеке, перед ртом. После тестов специалисты сравнивали нейронную активность и определяли области, которые отвечали за выполнение задачи.Как оказалось, в первом случае действует область мозга между лобной частью и височной долей, а это связывают с восприятием эмоционального состояния других людей. Во втором случаи функционируют части, которые «размещают» представление описания «карты тела», что являет собой аллоцентрическое представление, которое основывается на объекте.При помощи специальных декодированных знаков, которые принимают части тела, люди способны понимать намерения, состояние и мотивацию остальных личностей. Эксперты подытожили, что для прочтения языка тела подключаются области, задействованные в разработке абстрактных понятий, понимания состояние психики индивидов.