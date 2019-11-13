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Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на неизвестного преследователя

Елизавета Пескова недавно поделилась несколькими странными историями о своих фанатах. Дочь известного политика пожаловалась подписчикам в соцсетях, что её донимал неизвестный преследователь.

Дочь замруководителя Администрации президента РФ рассказала о необычном случае, который произошел с ней во время посещения спортзала. По словам девушки, странный мужчина назвал её "известной дочкой" и без согласия начал снимать на камеру телефона. После предупреждения со стороны Песковой преследователь скоропостижно удалился. В последствии она сообщила о нескольких подобных ситуациях, в которых "не знала как реагировать". К примеру, таксисты часто спрашивали её, почему она ездит без охраны и заказывает эконом-класс.

А вот в столице Франции незнакомый парень крикнул Песковой, что она "ест на деньги народа". Истории о преследователях вызвали сочувствие со стороны фолловеров, которые мотивировали курьезы психическими проблемами и завистью у пристававших мужчин. Кроме прочего, фанаты похвалили вкус в одежде дочери известного государственного деятеля, которая опубликовала фото в полупрозрачном лонгсливе. На данный момент Елизавета Пескова проходит стажировку Европарламенте, а несколько лет назад была стажером в модном доме Louis Vuitton.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:23

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