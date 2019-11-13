Звезда "Дом-2" Розалия Райсон открывает собственный салон красоты

Так, Розалия Райсон рассказала в социальных сетях, что будет заниматься бизнесом. Она всегда хотела заниматься чем-то полезным, а если это будет приносить деньги, то вообще хорошо.Розалия Райсон отметила, что всегда любила делать что-то с волосами своих подруг. Раньше она делала им различные прически, укладки, а также красила их. На данный момент она приобрела все, чтобы научиться наращивать волосы, и будет проходить специальные курсы.Однако муж Райсон не видит в ней бизнес-вумен и хочет, чтобы она сидела дома. Он уверен, что женщина должна заниматься стиркой, а также готовкой.Поддержали Розалию Райсон ее поклонники, которые отметили, что собственное дело никогда не будет лишним, ведь мало ли что может произойти.