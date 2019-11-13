Алла Пугачева восхитилась новым фильмом Андрея Кончаловского «Грех»

В мировой прокат вышел новый фильм «Грех» режиссера Андрея Кончаловского. Перед показами продюсеры просили приходить без попкорна, так как кино настолько «тихое», что можно пропустить реплики героев. Кинокартину успели просмотреть и российские звезды, среди которых была и Алла Пугачева. Своими ощущениями от картины она поделилась в Instagram. Фильм ей очень понравился, она сообщила, что мысли о нем долго не отпускали, заставляя задумываться об истине. Но почему-то подписчики восторг Примадонны от новинки не разделили, но зато самой артистке написали много комплиментов и прекрасных слов.Напомним, что недавно Алла Пугачева провела свой юбилейный концерт в Минске. Шоу прошло замечательно, а домой вокалистка везла картошку, подаренную президентом страны Александром Лукашенко.