Анна Семенович анонсировала премьеру клипа со своей жизненной историей "Секси бомбочка"

Несколько недель назад Анна Семенович начала интриговать своих преданных поклонников съемками нового клипа под названием "Секси бомбочка". Сегодня исполнительница анонсировала долгожданную премьеру. Она опубликовала видео, на котором показано несколько кадров из клипа. Действия в видео происходят в кубе знакомств. В комментарии к публикации на странице своего Instagram Анна Семенович написала: "Мои любимые, у нас ПРЕМЬЕРА! Смотрите мою жизненную историю в новом клипе "Секси бомбочка". В конце певица поблагодарила свою команду за проделанную работу и пожелала фанатам хорошего настроения после просмотра ролика.Фанаты отреагировали моментально, они буквально засыпали знаменитость поздравлениями и пожеланиями. Многие отметили, что очень ждали этой премьеры. Публикацию Анны Семенович уже просмотрели более 200 000 пользователей Сети.