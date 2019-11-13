Телепродюсер Леонид Мазор прокомментировал возможную отмену концертов Максима Галкина





В России, возможно, начнется массовый запрет на выступления Максима Галкина. Причиной может оказаться позиция организаторов концертов ведущего. Недавно в Новосибирске юморист сообщил, что на телевидении есть цензура. Ранее допускались шутки на многие политические темы, а теперь это запрещено. Также муж Аллы Пугачевой заявил, что его за несколько лет уже "достало обсуждение Украины на телеканалах".Леонид Мазор предполагает, что за такие высказывания артиста могут последовать некие меры, но из-за его слов могут пострадать выступления, которые так ждут поклонники его таланта. Некоторые журналисты комика поддержали, а ведущие Дмитрий Киселев, Артем Шейнин и Владимир Соловьев со словами Максима Галкина категорически не соглашаются.