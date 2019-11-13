Названы полезные свойства красной икры





Употребление красной икры способствует улучшению зрения, выведению шлаков из организма, укреплению сосудов и предотвращает образование тромбов. Деликатес помогает замедлить проявление на коже процессов старения, снижает уровень холестерина в крови и защищает от болезней щитовидной железы. Данный вид икры богат фолиевой кислотой, что крайне полезно на первых месяцах беременности для нормального развития плода.Что касается противопоказаний, то употреблять красную икру не стоит женщинам, кормящим детей грудью, а также людям с различными видами аллергии. Из-за большого количества соли в продукте от его употребления следует отказаться беременным на позднем сроке. Несмотря на пользу красной икры, специалисты советуют незамедлительно обращаться за помощью при наличии малейших изменений в организме после ее употребления.