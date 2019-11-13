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Эксперты выяснили, насколько эффективны афродизиаки

Долгое время существовали заблуждения насчет афродизиатических средств, которые якобы помогают в повышении либидо. Поэтому эксперты решили выяснить, насколько эффективны духи с феромонами.

Заявления о полезности для сексуального здоровья таких продуктов, как устрицы и бананы, являются верными лишь отчасти. Ученые утверждают, что фрукт на самом деле всего-лишь является богатым источником калия и калорий, а вот морепродукт действует немного иначе. По словам экспертов, содержащийся в моллюске цинк способен повысить количество тестостерона в крови мужчин, что лишь улучшает их самочувствие в постели, но не усиливает половое влечение. Афродизиак были объектом интереса многие столетия, поскольку подобный эффект наблюдался в животном мире.

Логика относительно идентичной корреляции и у людей является ложной. Исследователи пришли к этому выводу после изучения нескольких духов, имеющих в своем составе феромоны. Никакого воздействия эти вещества не оказывают, поскольку физиологические особенности видов существенно различаются. Это подтверждается тем, что традиционные андростадиенон и эстратетраенол, повышающие либидо у животных, попросту не улавливаются рецепторами человека. Такая же ситуация наблюдалась и при смешивании различных комбинаций и пропорций афродизиаков.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:01

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