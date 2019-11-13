В России разработан спутник для сжигания космического мусора
Российские специалисты разработали уникальный спутник, который предназначен для сжигания космического мусора с использованием энергии солнечных лучей. После того, как будет завершен этап эскизного проектирования нового орбитального аппарата, планируется проведение его первых макетных испытаний.
Эта разработка создана инженерами отечественной компании Easar и способна сжигать космический мусор на орбите. «На данный момент этот аппарат находится на стадии эскизного проекта», - утверждают в компании. При этом, как говорится в патентной документации, для фокусировки солнечного излучения на «цели» спутник будет оснащен одним или несколькими трансформируемыми зеркалами. Сейчас у специалистов в разработке находится шесть основных технических вариантов. После окончания текущего этапа они планируют оставить лишь несколько из них, по которым будут проведены соответствующие макетные испытания. После этого останется не более двух реальных технических решений, из которых и предстоит сделать окончательный выбор.
В самой компании при этом подчеркивают, что аппарат будет полностью автономным и разрабатывается с учетом возможности многоразового использования.
Напомним, ранее, как сообщало издание «Слово и дело», активное развитие российской космической отрасли вынудило США пересмотреть свою оценку угрозы космической войны против России и Китая.
Эта разработка создана инженерами отечественной компании Easar и способна сжигать космический мусор на орбите. «На данный момент этот аппарат находится на стадии эскизного проекта», - утверждают в компании. При этом, как говорится в патентной документации, для фокусировки солнечного излучения на «цели» спутник будет оснащен одним или несколькими трансформируемыми зеркалами. Сейчас у специалистов в разработке находится шесть основных технических вариантов. После окончания текущего этапа они планируют оставить лишь несколько из них, по которым будут проведены соответствующие макетные испытания. После этого останется не более двух реальных технических решений, из которых и предстоит сделать окончательный выбор.
В самой компании при этом подчеркивают, что аппарат будет полностью автономным и разрабатывается с учетом возможности многоразового использования.
Напомним, ранее, как сообщало издание «Слово и дело», активное развитие российской космической отрасли вынудило США пересмотреть свою оценку угрозы космической войны против России и Китая.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:12