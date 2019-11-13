Алика Смехова: "Нос никогда не собиралась и не собираюсь переделывать"

В последнее время Алике Смеховой часто задают вопросы о том, делала ли она ринопластику. Сегодня телеведущая решила ответить своим подписчикам в Instagram. Знаменитость опубликовала черно-белую фотографию, на которой она запечатлена боком. В комментарии к своей публикации Алика Смехова написала, что данный пост она сделала специально для тех, кто все время беспокоится за ее нос, и пошутила, что он на своем месте. Также исполнительница отметила, что никогда не собиралась делать ринопластику и не планирует ее в дальнейшем.В конце своего поста Алика Смехова сообщила: "Есть такое понятие - ракурс, вот им я владею в совершенстве, чего и вам всем желаю". Преданные поклонники поддержали актрису. Многие посоветовали ей не обращать снимания на завистников и хейтеров. Всего за 30 минут публикация набрала большое количество лайков.