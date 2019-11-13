Шакира впервые рассказала о депрессии из-за потери голоса в 2017 году после кровоизлияния





В 2017 году у Шакиры произошло кровоизлияние в голосовых связках, из-за чего ей пришлось отложить большую часть мирового турне «Эльдорадо». Исполнительница, которая будет выступать в качестве хэдлайнера шоу «Суперкубок 2020 года» с Дженнифер Лопес, рассказала журналистам, что невозможность петь была «невыносимой». Геморрагия привела к тому, что звезда была вынуждена использовать язык жестов для общения со своей семьей, включая мужа, известного футболиста Джерарда Пике, и двух маленьких сыновей.Несмотря на совет врачей пройти хирургическое вмешательство и восстановить связки, Шакира попробовала несколько альтернативных методов лечения, таких как гипноз и медитация. Она даже пила святую воду из французского города Лурда, отмечая, что ей «поможет только чудо». В конце концов, она смогла снова начать петь в августе 2018 года, называя каждую ночь тогдашнего музыкального тура «подарком». Медики решили, что её голос восстановился естественным путем и теперь нет причин для беспокойства.