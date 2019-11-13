Сальма Хайек по примеру коллег завела в своем доме сову

Многие звезды шоу-бизнеса имеют необычных домашних питомцев, вроде аллигаторов или гигантских черепах. Теперь и Сальма Хайек решила представить поклонникам свою сову.Сальма Хайек недавно подтвердила факт «усыновления» самца дикой совы, поскольку в Сети начали распространятся её снимки, на которых актриса позирует с очаровательным пернатым другом на голове. 53-летняя артистка является известной любительницей животных, которая утверждала, что в её загородном доме обитает более 50 питомцев. И вот теперь голливудская звезда показала серию фото и видеороликов в соцсети Instagram, на кадрах которого видно, что она играет со своим новым животным. Известно, что она приняла его в семью еще в феврале.Поскольку Хайек является женой известного олигарха Франсуа-Анри Пино и живет на территории Великобритании, местные законы не предполагают административной ответственности за содержание диких животных. Сама актриса в шутку говорит поклонникам, что птица стала её личным «парикмахером» и «специалистом по маникюру», поскольку имеет бурный нрав. Тем временем Сальма Хайек продолжает свою актерскую карьеру и в следующий раз появится в комедии «Лимитед Партнерс». В ней будет рассказываться история о двух друзьях, желающих создать компанию в сфере красоты, премьера которой должна состояться 28 июня 2020 года.