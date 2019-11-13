АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

Сальма Хайек по примеру коллег завела в своем доме сову

Многие звезды шоу-бизнеса имеют необычных домашних питомцев, вроде аллигаторов или гигантских черепах. Теперь и Сальма Хайек решила представить поклонникам свою сову.

Сальма Хайек недавно подтвердила факт «усыновления» самца дикой совы, поскольку в Сети начали распространятся её снимки, на которых актриса позирует с очаровательным пернатым другом на голове. 53-летняя артистка является известной любительницей животных, которая утверждала, что в её загородном доме обитает более 50 питомцев. И вот теперь голливудская звезда показала серию фото и видеороликов в соцсети Instagram, на кадрах которого видно, что она играет со своим новым животным. Известно, что она приняла его в семью еще в феврале.

Поскольку Хайек является женой известного олигарха Франсуа-Анри Пино и живет на территории Великобритании, местные законы не предполагают административной ответственности за содержание диких животных. Сама актриса в шутку говорит поклонникам, что птица стала её личным «парикмахером» и «специалистом по маникюру», поскольку имеет бурный нрав. Тем временем Сальма Хайек продолжает свою актерскую карьеру и в следующий раз появится в комедии «Лимитед Партнерс». В ней будет рассказываться история о двух друзьях, желающих создать компанию в сфере красоты, премьера которой должна состояться 28 июня 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Понимание «языка тела» осуществляется через…
Экс-участница проекта "Дом-2" Елена Бушина после ссоры с Бородиной призналась, что рассталась с…
Уфологи обнаружили на Марсе пушку и инопланетянина в…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что только с Анастасией Голд начал практиковать оральные…
"Пусть хоть 3 рубля мне начисляют": Анастасия Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом…
Эксперты рассказали об истории первой веб-страницы в…
В российскую армию пришел искусственный…
Эксперты выяснили, насколько эффективны…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма признался ей в…
ПСБ снизил ставки «Семейной ипотеки» и рефинансирования…
Ученые рассказали о возникновении у человека чувства…
Сальма Хайек по примеру коллег завела в своем доме…
"Наша "банда": Лера Кудрявцева поздравила ведущего Муз-ТВ Николая Попова с днем…
Астрономы рассказали, что ядра экзопланет отвечают за наличие жизни на…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на неизвестного…
Алла Пугачева восхитилась новым фильмом Андрея Кончаловского…
В России разработан спутник для сжигания космического…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон открывает собственный салон…
Телепродюсер Леонид Мазор прокомментировал возможную отмену концертов Максима…
Анна Семенович анонсировала премьеру клипа со своей жизненной историей "Секси…
Новые машины от BMW смогут открываться от разряженного…
Названы полезные свойства красной…
Шакира впервые рассказала о депрессии из-за потери голоса в 2017 году после…
Названы симптомы рака мозга, которые путают со…
Обновление Skype 8.54 получило новый перевод…
Милонов выступил в защиту Асмус после секс-сцены в фильме…
Алика Смехова: "Нос никогда не собиралась и не собираюсь…
Ученым удалось взломать вирус…
Новый Samsung Galaxy A51 представят только в…
По версии журнала Glamour Регина Тодоренко стала женщиной…
Синоптики предупредили о резком похолодании до минус 30 в некоторых регионах…
Звезда "Дом-2" Александра Черно: "Мне нужно духовно питаться…
Названа дата выпуска нового внедорожника Chery Jetour…
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после…
Никита Ефремов и Мария Ивакова впервые вышли в свет вместе и стали парой…
Новая iOS 13.2.2 лишила iPhone и iPad…
Рита Дакота прокомментировала слухи о помолвке бывшего мужа Влада…
Эксперты назвали самые «зеленые» автомобили 2019…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, почему до последнего скрывала вторую…
"Когда очень любишь покушать": Младшая дочь Джигана Майя расплакалась из-за маленькой порции…
Просмотреть все новости