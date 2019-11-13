По версии журнала Glamour Регина Тодоренко стала женщиной года

На церемонии вручения награды собралось много звездных личностей. 12 ноября редакция журнала Glamour организовала мероприятие, где премию «Женщина года» получила Регина Тодоренко. Получив признание, ведущая сообщила, что когда-то она работала ради собственного блага, но теперь с появлением сына работать так усердно она не перестала, чтобы быть для него достойным примером. Таким образом телеведущая может доказать себе, что она может делать работу еще лучше.Артистка выразила благодарность своему мужу Владу Топалову и своей семье за огромную поддержку. Она сообщила, что мечтает создать огромную семью с пятью детьми.