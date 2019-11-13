АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы заменили луну другими планетами и показали результат на…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

Синоптики предупредили о резком похолодании до минус 30 в некоторых регионах России

В некоторые регионы России в ближайшие дни придет заметное похолодание. Как отметила завлабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина, отдельные субъекты Федерации могут столкнуться с аномальным падением температуры воздуха.

Причина подобного резкого похолодания, по словам синоптика, заключается в приближении к стране арктического антициклона. Она отметила, что сильные морозы следует ожидать прежде всего в Сибири и на Урале, передает издание «Аргументы недели». Кроме того, Паршина добавляет, что уже в ближайшие сутки температура воздуха должна заметно понизиться на всей территории Кемеровской и Новосибирской областей, затронет аномальное похолодание и Томскую область. В этих регионах также ожидаются метели и снегопады.

А вот в Омской области, как сообщает «ПолитЭксперт», уже ближайшей ночью столбики термометров опустятся до уровня в минус 30 градусов. Еще больше похолодает в северной части Иркутской области, где ночная температура может установиться на отметке в 40 градусов мороза. Чуть более скромные морозы ожидаются в южной части Тюменской области и по всей территории Свердловской области – до -25С.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Александра Черно: "Мне нужно духовно питаться…
Названа дата выпуска нового внедорожника Chery Jetour…
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после…
Никита Ефремов и Мария Ивакова впервые вышли в свет вместе и стали парой…
Новая iOS 13.2.2 лишила iPhone и iPad…
Рита Дакота прокомментировала слухи о помолвке бывшего мужа Влада…
Эксперты назвали самые «зеленые» автомобили 2019…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, почему до последнего скрывала вторую…
"Когда очень любишь покушать": Младшая дочь Джигана Майя расплакалась из-за маленькой порции…
Врачи рассказали, как правильно отдохнуть в…
Участница «Фабрики звезд» Мария Алалыкина после принятия ислама счастливо живет с супругом во втором…
В Роскачестве рассказали об опасных автомобильных дисках из…
Эксперты тестируют имплантируемый под кожу датчик для измерения сахара в…
Дмитрий Шепелев: "Я очень рад, что шоу "Папки" просмотрели 50 000…
Звезда "Дом-2" Яна Шевцова ждёт…
Роман Курцын опровергнул слухи о вражде с Александром…
Названы привычки в еде, которые приводят к лишнему…
Певицу из Black Star Клаву Коку госпитализировали после концерта в…
Участник "Дом-2" Валерий Блюменкранц откровенно рассказал о своих чувствах к Ирине…
В Москве труп мужчины с бутылкой водки в руке пролежал в квартире четыре…
«Вы не представляете, как меня клеймили»: Екатерина Андреева вспомнила о неприятной истории из…
После встречи с Юрием Стояновым певицу Ольгу Бузову потянуло в…
Две ядерные МБР "Авангард" встанут на дежурство РВСН в ближайшие…
УАЗ создан необычный фургон на базе модели УАЗ…
Новейшую российкую разведмашину РХМ-5М «Ракушка» протестировали на учениях под…
В Роспотребнадзоре назвали лучшее время для прививки от…
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель не стала молчать и ответила на угрозы жены Романа…
В Пентагоне считают Россию и Китай главными угрозами для…
Британские эксперты назвали признаки пневмонии у…
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил работать все новогодние праздники ради больших…
Астрономы заменили луну другими планетами и показали результат на…
Звезда "Дом-2" Яна Шафеева: «Самой интересно, увеличивал ли Захар…
Ученые: Тайга оказалась источником парниковых…
Уилл Смит снял шуточную версию фильма “Матрица” со своим старшим сыном Треем…
МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отека на…
Во Франции на видео сняли загадочный светящийся…
Полгода без кофе: Эксперты рассказали о реакции организма на отказ от…
Алика Смехова впервые показала не похожую на себя старшую сестру…
Google Chrome будет маркировать быстрые и медленные…
Экс-жена Сильвестра Сталлоне Бригитта Нильсен рассказала о драке с…
Просмотреть все новости