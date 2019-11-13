Синоптики предупредили о резком похолодании до минус 30 в некоторых регионах России
В некоторые регионы России в ближайшие дни придет заметное похолодание. Как отметила завлабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина, отдельные субъекты Федерации могут столкнуться с аномальным падением температуры воздуха.
Причина подобного резкого похолодания, по словам синоптика, заключается в приближении к стране арктического антициклона. Она отметила, что сильные морозы следует ожидать прежде всего в Сибири и на Урале, передает издание «Аргументы недели». Кроме того, Паршина добавляет, что уже в ближайшие сутки температура воздуха должна заметно понизиться на всей территории Кемеровской и Новосибирской областей, затронет аномальное похолодание и Томскую область. В этих регионах также ожидаются метели и снегопады.
А вот в Омской области, как сообщает «ПолитЭксперт», уже ближайшей ночью столбики термометров опустятся до уровня в минус 30 градусов. Еще больше похолодает в северной части Иркутской области, где ночная температура может установиться на отметке в 40 градусов мороза. Чуть более скромные морозы ожидаются в южной части Тюменской области и по всей территории Свердловской области – до -25С.
Причина подобного резкого похолодания, по словам синоптика, заключается в приближении к стране арктического антициклона. Она отметила, что сильные морозы следует ожидать прежде всего в Сибири и на Урале, передает издание «Аргументы недели». Кроме того, Паршина добавляет, что уже в ближайшие сутки температура воздуха должна заметно понизиться на всей территории Кемеровской и Новосибирской областей, затронет аномальное похолодание и Томскую область. В этих регионах также ожидаются метели и снегопады.
А вот в Омской области, как сообщает «ПолитЭксперт», уже ближайшей ночью столбики термометров опустятся до уровня в минус 30 градусов. Еще больше похолодает в северной части Иркутской области, где ночная температура может установиться на отметке в 40 градусов мороза. Чуть более скромные морозы ожидаются в южной части Тюменской области и по всей территории Свердловской области – до -25С.
Общество / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:01